A koronavírus-járvány éveit követően a tavalyi volt az első év, amikor a teljes szezont végig tudták koncertezni a fiúk. – Tavaly már voltak fesztiválok, nekünk is hála istennek jóval több élő fellépésünk volt, mint 2020-ban vagy 2021-ben. Emellett megjelent a Viharok című, tíz számot tartalmazó nagylemezünk. A rajta található dalok közül többet kislemezként kiadtunk már korábban, mégis úgy éreztük, hogy ezek a slágerek megérdemelnek egy összefogó nagylemezt – fogalmazta meg Máté.

Bár a Road Movie kapcsán elkészült dalt már tavalyelőtt bemutatták, az adás, amelyben a fiúk gyermekkorunk fontosabb vasi helyszíneit – a Vadása-tavat, a körmendi Várkertet és a Pityerszeri Falumúzeumot – mutatták be Till Attilának, csak tavaly tavasszal láthatta a közönség a TV2 online felületein. 2022-ben több fesztiválon is fellépett a zenekar, a budapesti Akváriumban tartották meg a lemezbemutató koncertjüket, valamint több szabadtéri fellépésük is volt.

– Azt vettük észre, tavaly többen jöttek el a koncertjeinkre, mint korábban. Minket is megviselt a koncertek nélkül eltelt időszak, de úgy éreztük, hogy a közönség még inkább ki volt éhezve az élő zenére – tette hozzá. – Mivel kicsit „csaltunk” a második nagylemezünkkel, és nem csak új dalokat jelentettünk meg rajta, már ebben a hónapban szeretnénk kihozni egy új kislemezt és videoklipet. Emellett havonta, kéthavonta tervezünk további dalokkal előrukkolni, és szeretnénk még ennek az évnek a végén a harmadik nagylemezünket is megjelentetni – vázolta fel a zenekar 2023-as terveit az énekes. Az igazi koncertszezon még nem kezdődött el, így az idei fellépésekkel kapcsolatban Máté egyelőre nem tudott konkrétumokkal szolgálni. Arról azonban biztosította a Soulwave vasi rajongóit, hogy a zenekar igyekszik a hazai közönség előtt is minél többször fellépni. – Biztosan lesz idén vagy Szombathelyen, vagy Körmenden nagyobb szabású bulink – ígérte.