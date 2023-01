- Tizenhat nemzetközi projektben vett részt vezető- illetve projektpartnerként a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal az elmúlt években, sikerrel. Ezt a feladatot azért vállaltuk fel, hogy még tovább erősítsük Vas vármegye nemzetközi ismertségét és elismertségét, illetve szélesítsük a saját fejlesztési lehetőségeinket – tudtuk meg dr. Balázsy Pétertől. - Hivatalunk szakmai kompetenciája széleskörű: a turizmusfejlesztéstől kezdve a zöld mobilitáson és a digitalizáción át az Ipar 4.0, a megújuló energiafelhasználásra fókuszáló környezetvédelem és a nők munkaerőpiaci helyzete is előtérbe került - tette hozzá.

A vármegyei jegyző felhívta arra is a figyelmet: - A hivatal Vasban első önkormányzatként nyert közvetlen brüsszeli pályázati támogatást. Ennek köszönhetően jutottunk európai uniós forráshoz a ThreeT című interregionális projektben: a nyolc ország partnerségével megvalósuló pályázat célja a természeti és kulturális örökségre épülő új tematikus utak felállítása mellett a meglévő utak hatékony fenntartása volt, kihasználva a környezetbarát közlekedésben rejlő lehetőségeket. - Vas vármegye olyan desztinációkkal szerepelhetett együtt a projektben, mint az olasz Toscana, Málta, Tenerife, Közép-Finnország, Hessen vagy Brassó megye. Közösen jelenhettünk meg a nemzetközi turisztikai piacon, hangsúlyozva a meglévő jó gyakorlatok és megoldások cseréjét. Mindezt a tudást a soron következő hazai turisztikai projektek tervezésekor is hasznosítottuk – húzta alá dr. Balázsy Péter.

- A DigiUp 4.0 projektben a régió, így a vasi szakközépiskolák és gimnáziumok tanulóit is össze tudtuk kapcsolni az ELTE-SEK informatikai és gépészmérnök képzésével. A zárókonferenciát is az egyetemen tartottuk, ezzel is támogatva a szombathelyi műszaki és informatikai képzéseket és továbbképzéséket – folytatta a vármegyei jegyző. - Szintén osztrák-magyar határmenti együttműködésben valósult meg a REIN-Forest projekt, melynek misszója a határmenti térségekben, a klímaváltozás okozta környezeti veszélyek feltárása volt – ebben szakmai partnerünk a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézete volt. Számos, gyerekeknek, fiataloknak szóló kiadvány készült és olyan kutatások, programok elindítását is ösztönöztük, amelyek a már látható erdészeti problémák hosszú távú kezeléséhez nyújthatnak megoldást – mondta el a vármegyei jegyző.