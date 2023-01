A körmendi képviselő-testület 2011-ben alkotott rendeletet az 1943-as doni áttörés hőseinek emléknapjáról, amelyet ötévenként tartanak meg a városban.

-A mai megemlékezésnek szomorú aktualitást ad az Ukrajnában zajló háború: a harcok az egykori doni áttöréstől néhány száz kilométerre folynak jelenleg is – mondta bevezetőjében Móricz Péter, majd a nyolcvan évvel ezelőtti eseményeket idézte: -A magyar köztudatban a Don-kanyar Muhival, Moháccsal és Doberdóval mért tragédiáink színtereként vált ismertté. Ezen a tájon harcolt és semmisült meg 80 évvel ezelőtt történelmünk sokat idézett hadserege, a magyar királyi 2. honvéd hadsereg – mondta a történész, majd arról is beszélt, hogy 80 év távlatából felmerül a náci Németország oldalán való küzdelem felelőssége is.