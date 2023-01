A magyar bálra 310 vendég érkezett egész Muravidék területéről, valamint Magyarországról és Ausztriából. A pandémia kényszerű szünete óta ez volt az első nagy horderejű közösségi rendezvény a Muravidéken. Lendván mindig nagy hagyománya volt a magyar bálnak, amit a régebbi időkben a "csárdás bálnak" neveztek. Ez a rendezvény a magyar kulturális kötődések megélésének színtere is volt, hiszen a magyarok körében szokás csárdást táncolni. Elmondások szerint hagyományosan vonós zenekar játszott, amely többnyire Magyarországról érkezett, és régi vagy új magyar tánczenét, illetve báli zenét játszott. Ahogy az idők, úgy a zenei divatok is változnak, és mára a vonós cigányzenekarok is eltűntek a régióban. A táncmulatságra való igény ugyanakkor nem veszett el, így a 2022-ben megújuló Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezetnek egyik fontos célkitűzése volt, hogy felvállalja a magyar bál hagyományainak felélesztését, fiatalos lendületet, új arculatot adva a rendezvénynek.

A vacsora előtt kulturális műsorok voltak: felléptek a Dobronaki Nótázók, az Új Muravidék Citerazenekar, a Pincei Néptáncegyüttes, valamint a Muraszombati Baráti Kör tagjai. Ezután Horváth Ferenc, a szlovén parlament magyar nemzetiségi országgyűlési képviselője, Magyar János, Lendva polgármestere, valamint Ftičar Ines, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke mondott köszöntőt, majd pezsgőt szolgáltak fel és az első koccintásra felhangzott az Ismerős Arcok zenekar Egy vérből valók vagyunk refrénű dala.