Feiler Ferenccel, aki a település polgármestere is egyben, rövid körútra indulunk. A feldolgozóban Ferenczi Tímea és Molnár Imréné káposztát savanyít. Tavaly egyébként az üzemben 27 tonna zöldséget – sárgarépát, édesburgonyát, káposztát, paprikát petrezselymet termeltek és részben dolgoztak fel – tudjuk meg Szabó Lajosné üzemvezetőtől. A termékeket az öt saját tulajdonú boltjuk mellett Vas vármegye szerte értékesítik. Jut belőle a közintézményeknek is.

A szövetkezet udvarán a férfiak fát hasogatnak, az egyik épületben pedig többen burgonyát válogatnak. Itt, télen sincs nincs holtidő. – A fóliasátrakban a napokban kezdjük meg a saláta kiültetését, a primőr burgonya elültetését – folytatja Feiler Ferenc. – A sátrakat – szerencsére – fával fűtjük, de az üzleteinkben lecseréltük a gázkazánokat, és áttértünk a fatüzelésre. A közelmúltban több kandallót is beszereznünk. Az önkormányzat összesen huszonhét kilométernyi úttal, illetve tizennyolc kilométer hosszú árokkal rendelkezik. Az ezek mentén található fa egy részét termeljük ki, is használjuk fel a fűtésre. Előrelátók vagyunk, többet vágunk ki most, hogy a következő télre száraz legyen a tüzelő.

Feiler Ferenctől végezetül megtudtuk, a szövetkezet a nehéz helyzetben lévő embereknek is ad munkát. Korábban egy ukrán menekült család is dolgozott náluk. A munkájukkal összességében nem volt gond, de úgy gondolták, inkább Németországba költöznek.