Az érzékenyítő órát az iskola kezdeményezésére a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) 205 tagot tömörítő Vas megyei Szervezete tartotta Patona Mária megyei ügyintéző vezetésével, akit a hallássérült Tóth Csabáné és Temesi Éva jelnyelvi tolmács kísért el. Patona Mária elmondta, hogy rendszertelen időközönként, de általában kéthavonta tartanak játékos foglalkozásokat gyerekeknek, bemutatják a siketek hétköznapjait, a megfelelő kommunikáció lehetőségeit.

A foglalkozások célja, hogy a gyerekek tudják, hogyan kell a hallássérültekhez viszonyulni, már fiatalkorban megtapasztalhatják a másságukat, így később természetes lesz nekik, ha az utcán találkoznak egy hallássérült emberrel. Ezt a szemléletformálást csak erre szakosodott siket végezheti. Tóth Csabáné egy tolmács segítségével beszélgetett a gyerekekkel, akik persze nagy érdeklődéssel fogadták a hallottakat, látottakat, bekapcsolódtak a játékba és megismerték a siketek mindennapi életét is. A szájról olvasást sikerrel vették a nebulók, ahogy ügyesen oldották meg bizonyos szituációkban az információcserét is, de a magyar ábécé jelnyelvi megfelelőit is megismerték, így az óra végén a diákok jeleléssel mutatkozhattak be a vendégeknek.