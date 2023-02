A továbbtanulásnál az első és talán legfontosabb, hogy a jelentkező először azt a területet találja meg, ahol el tudja képzelni a jövőjét, és azután jöhet az egyetem kiválasztása. Nehéz 18-20 évesen kitalálni, hogy a diploma megszerzése után hol lehet majd könnyen elhelyezkedni, de a körülöttünk zajló változások segítenek ebben. A digitalizáció, a mesterséges intelligencia gyökeresen átalakítja életünket, így olyan pályát érdemes választani, ahol továbbra is szükség lesz az emberi jelenlétre és kreativitásra, vagy olyan foglalkozásokat, melyek aktívan részt vesznek a digitális világ építésében (mérnökinformatikus vagy gazdaságinformatikus). Nincs olyan szervezet, amely informatikai háttér nélkül működne, így az IT szakirányt választó hallgatók biztos jövőre számíthatnak.

A szak kiválasztása után a következő lépés a megfelelő munkarend és egyetem megtalálása. Sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy „főállású” diákok legyenek, hanem munka mellett végzik tanulmányaikat. Ilyen esetben érdemes olyan egyetemet választani, ahol a nappali munkarend is rugalmas időbeosztásban zajlik, vagy a távoktatási forma is elérhető. Hatvankét magyar és négy külföldi intézmény több száz szakja közül lehet választani azoknak, akik itthon szeretnének diplomát szerezni. Érdemes végignézni a honlapokat, mert ott mutatják be az intézmények saját, egyedi oktatási módszereiket, szolgáltatásaikat. Jelentkezéskor a nappali képzési forma mellett a távoktatási vagy a levelező munkarendet is ajánlott megjelölni, és célszerű az állami finanszírozás mellett az önköltséges formát is kiválasztani, mert ezzel is növelni lehet a bekerülési esélyeket. Kizárólag elektronikus formában lehet a jelentkezéseket beadni, a felvi.hu e-felvételi rendszerén keresztül legkésőbb február 15-én éjfélig.