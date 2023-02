Mint ismeretes, Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében bejelentette: május 1-jétől minden eddiginél kedvezőbb bérletrendszer használatával teljes vármegyét, sőt akár az egész országot be lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV járatainak igénybevételével. A teljesárú vármegyebérletet 9450 forintért lehet majd megvásárolni, az országbérlet ennek duplájába fog kerülni. A tanulók mindkettő esetében 90 százalékos kedvezményt vehetnek igénybe, a vármegyebérlet tehát 945 forintba, azaz nagyjából kétgombócos fagyi árába fog kerülni.

Egy Celldömölk-Szombathely retúr felnőtt jegy most 1860 forintba kerül, tehát ha valaki ötnél többször teszi meg az utat egy hónapban, már érdemes lesz vármegyebérletet váltania, de például a Szombathely-Szentgotthárd szakaszon – ahol egy forduló 2240 forint - még előbb visszahozza az árát az új konstrukció. Az eddig vonat- vagy buszbérletet váltók is jól járhatnak: jelenleg a tíz kilométerre szóló bérlet kerül majdnem ugyanannyiba, mint a vármegyebérlet május 1-jétől, ráadásul az korlátlanul használható lesz - térben és időben is. A 30 napos teljesárú országbérlet óért pedig 18900 forintot kell majd fizetni, kétezer-ötszáz forinttal kevesebbet, mint jelenleg a 30 kilométerre érvényes bérlet.

Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára megkeresésünkre elmondta: az intézkedés célja, hogy minél többen válasszák a tömegközlekedést. Utalt arra is, amit a MÁV-közleménye szintén kiemel: A vidéki mobilitási lehetőségek bővülése a környezetbarátabb tömegközlekedés irányába tereli az utazókat, autósokat. A bérlet rugalmassága a szabadidős célú felhasználásnak is kedvez, így nem elhanyagoltató pozitív hatása várható a belföldi turizmusban és vendéglátásban is. A kormányzat célja a közszolgáltatások és menetrendek összehangolása, a vidéki mobilitási lehetőségek bővítése.

A teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók, így vármegyebérlet esetében mintegy 1300, országbérlettel kicsivel több mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni az utasok a helyközi szolgáltatókat választva. A munkáltatók, kis- és középvállalkozások utaztatási költségei is csökkennek az új bérletkonstrukció révén.

Az új típusú díjtermékek a közlekedési szolgáltatók legtöbb értékesítési csatornáján elérhetővé válnak, amely országos szinten kiemelt hozzáférhetőséget biztosít. Kényelmesebbé, gondtalanabbá is teszi a bérletvásárlási folyamatot, mivel online – leggyorsabban a MÁV applikációval – megválthatók lesznek a bérletek, és elegendő egyet megvenni havonta, nem kell másik jegyről vagy bérletről gondoskodni a helyközi utazáshoz. A bérleteket a MÁV-START pénztáraiban, automatáinál és a MÁV appon, a Volánbusz pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve GYSEV pénztárainál lehet majd megvásárolni - olvasható a közleményben.