Rendes Edina, a Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ vezetője és Németh Gábor arborétumvezető fogadnak a bejáratnál, együtt teszünk egy kört a kertben. A kabát cipzárja felfelé kívánkozik, egyébként jól esik a friss levegő - néhány lépés után mindannyian ugyanarra a következtetésre jutunk: érezni a tavasz illatát. És érezni az illatos tündérfáét is meg a varázsmogyoróét. Előbbi már karácsony óta bontogatja szírmait, lassan a hagymások veszik át a főszerepet.

Rendes Edina, a Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ vezetője

Fotós: © Cseh Gábor

- Mintegy 27 hektáron terül az arborétum, amelynek a 3500 különféle fája mellett mára igazi látványossággá nőtte ki magát a koratavaszi növényállománya. Itt mindig van mit nézni - mondja Németh Gábor, aki közben megmutatja ifj Palkó József munkáját is – a juharfából, kézi munkával készül szobor várhatóan jó ideig plusz látványelemként szolgál majd az arborétumban. Közben messziről traktor hangja szűrődik a levegőbe: négyen felelnek a karbantartásért. Hamarosan kezdődik a hortenziabokrok metszése - így intenzívebbek lesznek a hajtások, dúsabbak a virágok. A múltkori vihar hat fát döntött ki, ezeket és a már beteg példányokat is kitermelik. Közben pedig készülnek az új növényismertető táblák: a latin és a magyar elnevezés mellett QR-kód, fotó és egy rövid leírás is helyet kap rajta.