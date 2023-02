Kívánjuk a tartalmas, melengető téli fogásokat, a sűrű krémlevest, ha 5 fok alá megy a hőmérséklet. Irány a piac, hogy válogathassunk az alapanyagok között – így gondolkodtunk. Még a zöldségesek standjai előtt színpompás primulákat találtunk az egyik csarnokrészben, Soós Józsefné árulta a cserepes kankalint. Magának vett ajándékba a tavaszi virágból Hegedüsné Marika.

– Drága minden, egy hét alatt is mentek fel az árak, de érdemes a piacra jönni. Szeretek magam válogatni – a zöldséget, idénygyümölcsöt, a friss kenyeret, tojást, tejet is itt szerzem be, mindig ugyanazoknál a kereskedőknél – árulta el. S ha már szóba kerültek a tavaszi virágok: piros-sárga tulipánt (450 forint egy szál), fréziát és mini szegfűt is mutatott a standjánál Pénzes Lászlóné Erzsike. És elmondta: a csendes napok között az Ágnes, Ágota, Piroska névnapokat azért észrevették a forgalomban.