- Miért van az az érzésünk, ha Velencébe látogatunk, hogy egy kicsit hazaérünk? - hangzott el a filozofikus kérdés, amelyre aztán egészen konkrét válasz is született. Mint kiderült, egykor a barbárok elől Savariából menekülő római polgárok egy része Velence környékén telepedett meg. A város környékén számos templom őrzi például a Savariában vértanúhalált halt Szent Quirinus nevét is.

Hangsúlyt kapott Velence építészete is, azon belül a cölöpökre épült város jellemzői a biológia és a fizika megközelítésében. A házak ugyanis vörösfenyő cölöpökön nyugszanak, amelyek évszázadok alatt sem rothadnak el a víz alatt, hiszen az erősen gyantás fa a sós vízzel egy szilárd építőelemet jelent. A diákok megismerhettek és kísérletekkel igazoltak egy falvizesedést gátló eljárást, hidrosztatikai próbát is tettek. Ezt követően egy irodalmi utazás Babits Mihály és Márai Sándor Velencéhez és a szerelemhez fűződő gondolatait mutatta be a hallgatóságnak.