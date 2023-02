Gyurcsányéknak az lenne az igazi siker, ha Nemény András polgármester skalpját is megszereznék – erre is utaltak a portál cikkében a DK-s átigazolások kapcsán. Korábban megírtuk: Horváth Attila és Kopcsándi József az MSZP helyett már a DK-ban politizál. Megkérdeztük Horváth Soma alpolgármestert is, fontolgatja-e a pártváltást. Úgy reagált: – Mi itt mindannyian az Éljen Szombathely! választási szövetség tagjai vagyunk, én az MSZP tagja és megyei elnöke vagyok, és szövetségben dolgozunk. Horváth Attila hozzátette: – Azzal, hogy én átléptem a DK-ba, pontosan ugyanúgy átjött hozzám Horváth Soma, MSZP megyei pártelnök, és ugyanúgy megette a feleségem főztjét, és ugyanúgy finom volt – ezzel arra utalt, szerinte semmi sem változott. A Mandinernek nyilatkozó Illés Károly, fideszes frakcióvezető viszont úgy látja: a két volt MSZP-s politikus felismerte, hogy a pártjuk leszállóágba került, így ha továbbra is ezen a pályán akarnak maradni, akkor váltaniuk kell. Egyébként ezek a fejlemények is azt bizonyítják Illés szerint, hogy a vasi vármegyeszékhelyen ugyanúgy álca volt – az Éljen Szombathely! Egyesületnek elnevezett – a civil összefogás, mint az ország több helyén, az ellenzéki erők e mögé bújva tévesztették meg a választókat – írta a Mandiner.