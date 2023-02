A pontos sarokszámok megismerésére még várnunk kell, előzetesen Nemény András polgármester videóbejegyzésben értékelte a tervezett költségvetést kedden.

- A korábbi évekhez képest 4 milliárd forinttal többe kerülnek az energiaköltségek, amit kigazdálkodni azt gondolom, sehol sem egyszerű feladat – hangsúlyozta. A tavaly jóváhagyott 74 pontos takarékossági csomaggal mintegy 1 milliárd forintot tudtak megspórolni. Szolidaritási adóként 2023-ban már több, mint 2,9 milliárd forintot kell a városnak a központi költségvetésbe átutalniuk. Viszonyításként: 2019-ben az adóerő-képesség alapján 819 millió forintot fizetett e célra az önkormányzat.

A polgármester szólt arról is: tavaly egy adónem esetében alkalmaztak emelést. Az 1000 négyzetméternél nagyobb alapterületű telephelyekre vonatkozóan nőtt a vállalkozások építményadó-terhe. Abból 640 millió forint pluszforrás folyik be a város büdzséjébe – tudtuk meg. A 11-es Huszár úti laktanya területrészének eladásából mintegy 500 millió forinttal számolhatnak – erről is beszélt Nemény András, aki a „korrektség kedvéért” megköszönte a kormánytól kompenzációként kapott 632 millió forintot is. Számolnak egy második körös állami kompenzációval még: további 600 millió forintot remél a városvezetés, amivel a költségvetési tervezetben ugyancsak kalkuláltak. Számos fejlesztést terveznek 2023-ban: útfelújításokról, körforgalom-építésekről és járdafelújítási programról is szólt a politikus.