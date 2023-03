A virágot és Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét Dománé Tóth Erika polgármester, az önkormányzat ajándékcsomagját dr. Horváth Mihály Ferenc adta át a szépkorú asszonynak. Gizi néni 1928. március 13-án született Halogyon, utána egy ideig Döbörhegyen élt, majd férjhez ment és Döröskére költözött. Négy gyermeke született, két fiú és két lány. Nyolc unoka és öt dédunoka van a családban, a hatodik most van útban.

Forrás: Szendi Péter

Gizi néni háztartásbeli volt, az otthoni gazdaságban dolgozott.

- Az udvar, a kert a mindenem, mindig arra törekedtem, hogy szép és tiszta legyen, sokszor meg is dicsérték a döbörhegyiek, ha erre jártak - mondta a 95 éves asszony, aki 2000-ben megözvegyült, most egyik fiával és menyével él Döröskén. -A hosszú élet titka a munka, amit nem szabad abbahagyni - vallja Gizi néni, aki a könyveket is mindig szerette, különösen a romantikus és történelmi regényeket. Az olvasás a szellemet tartja karban - mondta végül.