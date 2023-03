Polákovics Mariettától, a Szombathelyi Vásárcsarnok igazgatójától megtudtuk, hogy a hagyományos lakossági zsibvásár keretében első alkalommal hirdették meg a bringabörzét. A Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai is ott voltak a vasárnap délelőtti programon, ők egyfelől a biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, másfelől SafeBike regisztrációs lehetőséget biztosítottak. A közterület-felügyelet dolgozói is képviseltették magukat a bringabörzén, ők különböző hasznos tanácsokkal látták el a vásárlókat.

Fotós: © Unger Tamás

A szervezők egy szervizpontot is kialakítottak, így a megvásárolt, használt bicikliket mindjárt a helyszínen át is nézték a Mátyás király utcai kerékpárüzlet szakemberei.

A gyerekeknek is jutott élmény: kicsi elektromos járműveket lehetett kipróbálni, a mini rendőrautónál és tűzoltóautónál folyamatos volt a tülekedés.

-Többször szóba került a közgyűlésen is, hogy az elektromos rollerek használatával kapcsolatban bővebb felvilágosítást szeretne a lakosság, így ezt is beletettük a programba. A járműveket ki lehetett próbálni, emellett minden információt megkaphattak az érdeklődők a használattal kapcsolatba - tette hozzá a vásárcsarnok ügyvezetője, aki azt is hangsúlyozta: a különféle rendezvényekkel szeretnék színessé tenni a vásárlást mindenki számára, ezért kínálnak olyan plusz élményeket, programokat, mint amilyen a bringabörze is.

Fotós: © Unger Tamás

A szombathelyi Horváth Zoltán eladni és vásárolni is jött a börzére, 24-es kerékpárt kínált, helyette vett volna eggyel nagyobbat. - Nagyon jónak tartom a kezdeményezést, picit talán lehettek volna többen. Mi napi rendszerességgel bringázunk, kerékpárral járunk iskolába, munkahelyre. Jön a tavasz, indul a szezonja a biciklizésnek, ezért is volt jó ötlet ez a vásár - tette hozzá végül.