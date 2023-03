Az élelmiszerek lefagyasztása megelőzi a baktériumok szaporodását, így ez az egyik legjobb módja a friss és a főtt maradékok tartósításának. Persze, nem mindent tudunk lefagyasztani az örökkévalóságnak, és a szavatossági időn túl felengedett és újrahasznosított étel komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot rejt.

Az ENSZ környezeti programjának jelentése szerint globális szinten egy főre 121 kilogramm fogyasztói szintű ételpazarlás jut évente, amiből 74 kilogrammért a háztartások felelősek. Pedig a kukába kerülő ételek nagy része megmenthető lenne egy kis odafigyeléssel, tervezéssel – ebben az egyik legjobb partnerünk lehet a mélyhűtőnk. A legtöbb friss zöldséget és gyümölcsöt lefagyaszthatjuk. A ropogós zöldségeket, például a zöldbabot, a brokkolit vagy a karfiolt fagyasztás előtt blansírozzuk úgy, hogy 2-3 percre forrásban lévő vízbe merítjük. Ez segít megőrizni színüket és textúrájukat.

A bogyós gyümölcsöket és a felszeletelt banánt először tegyük egy sorban tálcára, tegyük a fagyasztóba pár órára, majd ha a szemek és a banándarabok megfagytak, tegyük dobozba vagy légmentesen zárható zacskóba. Így elkerüljük, hogy a gyümölcsök „összefagyjanak”. Az almát és a körtét főzzük meg, mielőtt lefagyasztanánk! A maradék készételeket először adagoljuk ki, és tegyük jól zárható edénybe, amelyet előzőleg felcímkéztünk. Írjuk rá, hogy mit rejt a doboz, és a lefagyasztás dátumát. Nagyon sok kenyér, pékáru kerül a kukába, pedig a száraz kenyérből finom zsemlemorzsa készíthető.

A friss kenyeret le is fagyaszthatjuk, kiolvadás után semmiféle minőségromlás nem történik Például a szalonna 1 hónapig áll el, a kolbász 2 hónap, darált hús 4 hónap, egész csirke 1 évig is fagyasztható, karaj 6-9 hónap, diófélék 1 év, főtt ételek 3 hónap, kenyérfélék 3 hónap, bogyós gyümölcsök 6 hónap. Van néhány étel, amit semmiképpen sem tanácsos fagyasztani: például ha a majonézt lefagyasztjuk, akkor becsomósodik. Míg a főtt paradicsom jól fagyasztható, de ha a friss paradicsomot szeretnénk ilyen formában tartósítani, fel kell készülni rá, hogy amikor kiolvad, extra nyálkás lesz. A tojás térfogata a fagyasztástól megnőhet, így a mélyhűtőbe téve könnyen szétrepedhet a héja, sőt akár fel is robbanhat. Mielőtt lefagyasztanánk, mindig távolítsuk el a héját, és bele kell ütni a mélyhűtést tűrő tároló edénybe vagy zacskóba.

A tej – akárcsak a majonéz – csomós lesz a fagyasztástól. Talán nem is meglepő már, de a joghurttal pontosan ugyanaz történik a mélyhűtés során, mint a tejjel és a majonézzel: becsomósodik, fogyasztásra használhatatlanná válik.