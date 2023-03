Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) javaslatára került a szombathelyi közgyűlés elé a favédelmi terv ügye. Mint arról korábban írtunk, dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger levélben fordult valamennyi képviselőhöz, amiben szlogenek helyett valódi tetteket szorgalmazott a környezetvédelem terén, hogy ne ismétlődhessen meg az, ami a Homok úton: több hektáron, 40-80 éves, hatalmas fákat vágtak ki.

A favédelmi terv szigorításának ügye nem került külön napirendi pontba: a két közgyűlés között történtekről szóló beszámolóba tették Nemény András erre vonatkozó előterjesztését, amit a vitában Illés Károly ezért is "salátaként" jellemzett. Előbb a fideszes frakcióvezető, majd Horváth Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) fogalmazta meg módosító javaslatait.

Illés Károly frakciója álláspontját tolmácsolta, amikor rámutatott: szerintük a javaslat még mindig nem azokat a célokat szolgálja, amiket szolgálnia kellene, ami miatt tényleg érdemes lenne favédelmi tervet készíteni. Emlékeztetett: a cél az, hogy ne ismétlődhessen meg a Homok úti fairtás. Horváth Gábor pedig azt a kérdést feszegette az előterjesztés kapcsán: favédelmi vagy beruházásvédelmi terv készüljön? Egyben szorgalmazta egy zöld térkép készítését, ami pontosan mutatja, a városban hol, mennyi és milyen típusú fa található.

Javasolták, hogy 1 év helyett, 5, illetve 10 évig ellenőrizhető legyen a favédelmi terv betartása. Módosítóként pedig megfogalmazták azt is, hogy kerüljön ki a határozati javaslatból "a gazdasági iparterületnek minősülő ingatlanok kivételével" kitétel.

Nemény András polgármester (ÉSZ) úgy reagált: az országban elsőként vezették be a favédelmi terv előírását. Az előterjesztés tartalmát pedig nem politikusok, hanem szakemberek találták ki. A módosító javaslatok kapcsán beszélt arról is, nem tehetik meg a szombathelyiekkel, hogy ne építkezhessenek. Szólt arról is: a cél az, hogy Szombathely faállománya ne kevesebb legyen, hanem több.

Németh Ákos tanácsnok (ÉSZ) egy másik határozati javaslattal rukkolt elő: a szombathelyi közgyűlés kérje fel a kormányt, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy országosan a beruházásoknál bevezessék a favédelmi terv alkalmazását.

Számos személyeskedő hozzászólás "fűszerezte" a vitát, ami során többször elhangzott a Fidesz-frakció soraiból: rossz irányba fordult az előterjesztés kapcsán a párbeszéd, és hiába fogalmaztak meg jobbító szándékkal javaslatokat. A polgármester szerint azonban ez csak ötletelés.

Végül a Fidesz-KDNP frakcióból érkezett módosító javaslatokat nem szavazta meg a baloldali közgyűlési többség. Ugyanakkor egy év helyett 3 évre emelték a favédelmi terv ellenőrzésének határidejét, ezt végül Nemény András javasolta - így egyhangúlag támogatták. Németh Ákos módosítóját ugyancsak elfogadta a baloldali többség. Ezután a jobboldali frakció tartózkodása mellett jóváhagyták a favédelmi tervre vonatkozó határozati javaslatot. Illés Károly a vita után úgy értékelt: kicsit javult, de alapvetően sajnos nem változott a favédelmi terv alkalmazása.