Imre bácsi feleségével, Margit nénivel, a lányával és a vejével fogadta otthonában a vendégeket, és sokat mesélt a régi időkről: dolgozott a közútnál, áruszállításban, mozi vállalatnál, majd a kondorfai téesz-ből vonult nyugdíjba. Mozigépészként a kondorfai kultúrházon kívül még 5-6 településen vetített filmeket. Sok vicces történettel szórakoztatta a vendégeit. Elmesélte azt is, hogyan ismerkedett meg négyévesen a méhészettel. Addig piszkálta a méhkast egy bottal, amíg jól össze nem csipkedték: később már felnőttként is rengeteg méhcsaládot gondozott, a hagyományt most a vője folytatja.

Margit nénivel már 58 éve élnek boldog házasságban, egy lányuk és két unokájuk született, hamarosan érkezik egy dédunoka is a családba - mesélte büszkén. Imre bácsi ma is aktív, szellemileg friss, zöldségeskertben dolgozik, gondozza az udvar tyúkjait. Minden reggel elolvassa a Vas Népét, rádiót hallgat, televízióból tájékozódik, nézi a friss híreket. Lelkes látogatója a kondorfai nyugdíjasklubnak is a feleségével, ahol nótázni is szoktak - a vendégeinek is elénekelt két nótát. Imre bácsinak gyógyszert nem kell szednie, vidáman boldogságban telnek a napjai a családja körében.