Az ülés kezdetén Pap György, a gazdakör elnöke köszöntötte a tagságot, majd az érdeklődők két ismeretterjesztő előadást is meghallgathattak a gyűlés kezdetén: Kustán Bence és Varga Barnabás is egy-egy vállalkozás termékeit ajánlotta a gazdák figyelmébe.

Az előadásokat követően áttértek a meghirdetett napirendre. A napirendi pontok sorát Pap György éves pénzügyi beszámolója nyitotta meg. Az elnök elmondta: bevételeik nagy részét rendezvényekre fordítják.

Ezt követően tagfelvételről is szavaztak a gazdák: hat fővel – köztük két hölggyel is - bővül a gazdakör létszáma.

Végül arról is beszélt a tagság, hogy a MAGOSZ országos szervezete kezdeményezte a vármegyékben a gazdasszony gazdakörök megalakulását. Vasban is formálódóban van a szervezet, melynek lesznek répcelaki tagjai is.