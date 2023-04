Varga Gyula polgármester és felesége, Mária végig járta azokat a házakat, ahonnan nevezés érkezett a felhívásra. A családok gazdag fantáziával készítették el udvaraikon és házaik előtt a húsvéti díszítést: nyulak, bárányok, kiscsibék, színes tojások és virágok is kerültek a dekorációkba. Kántor Zsolték, Lákics Krisztináék, Kecskésné Gaál Saroltáék, Kégli Krisztináék, Lőrinczné Joó Katalinék és Varga Gyuláék is gyönyörűen feldíszítették házuk környékét, de a versenyt végül a Pintér család nyerte. A díjat – egy óriás rongynyuszit és egy nagy doboz desszertet - a család három gyermeke közül ketten, Zélia és Zétény vették át, akik maguk is aktívak voltak a húsvéti dekoráció elkészítésében.