– Nagycsaládból származom, hatan vagyunk testvérek, öt lány és egy fiú. Én vagyok a legkisebb lány, egy egypetéjű ikerpár egyik tagja. Már a hetedik unoka született, amikor édesanyám azt mondta, ez már az erején túl van. Akkor elmentem Németországba segíteni a nővéremnek. Erdélyben nem találtam párt, de Németországban igen, egy magyar férfit, akivel összeházasodtunk, és megszületett Gréta, aki már 10, majd Dániel, aki most 7 éves. Balzhausenben élünk, ahol svábok laknak. A férjem is, én is hazavágytunk, arra gondolunk, hogy szeretnénk megmutatni a gyerekeinknek a magyar kultúrát, hogy éljünk is benne, ne csak otthon beszéljünk és játszódjunk az anyanyelven. Még várandós voltam, amikor először jártunk itt a környéken, és már házunk van itt, és a harmadik gyermekünk, Emma 8 hónapos.

Az erdélyi család hazatalál Kemenesalján; érdekes, hogy Karakótól nem messze van a Kis-Somlyó, a borvidék legkisebb szőlőhegye, a szülőföldjén pedig a Kissomlyó a székely katolikusok szent hegye – lábánál borvíz fakad –, a Kissomlyó és a Nagysomlyó közötti nyeregben tartják a híres csíksomlyói ünnepi búcsús szentmisét. A gyimesi írott tojásokról megtudtuk, hogy minden mintának jelentése van, például a gereblye (ami emberi kézre is utal) azt jelenti, hogy szorgalmas az a lány, aki ilyet ad a fiúnak. A piros szín Jézus vérét szimbolizálja, és a szerelmet is. Ha valaki kék vagy zöld tojást ad a locsolójának, finoman azt üzeni, nem tetszik, ne jöjjön többet. A tölgyfaleveles minta megvéd a rontástól, gonoszságtól, betegségtől. Kolip Krisztina növényekkel fest: dióval, hagymával, céklával, lilakáposztával, aranyesővel, áfonyával.

– Sosem kértem pénzt a festett tojásokért, mert úgy tanultam: a tojás ajándékba jár. Egyszer fogadtam el egy fej savanyúkáposztát és két liter savanyúkáposzta-lét érte – mesélte, megmutatva a saját kidolgozású mintáit is, melyek között az egyik legszebb, ami a tulipán és a szív motívumot variálja. A tulipán a nőt, a szív a férfit szimbolizálja, Krisztina egybedolgozza a kettőt: úgy készül a tulipán, hogy magába foglalja a szívet is, és ahol van szív, ott kirajzolódik a tulipán is. Ez a világ rendje.