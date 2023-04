Április 11. a Parkinson-kórban szenvedők világnapja. Figyelemfelhívó tájékoztatót adott közre a WHO: az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozza, hogy ebben a betegségben is tehetünk magunkért az állapot-stabilizálás érdekében például rendszeres testmozgással, a napi tevékenységek fenntartásával, a kisebb mennyiségű étkezésekkel, a fehérjék fogyasztásával. Ezt erősíti meg a Markusovszky-kórház orvosigazgatója, dr. Stánitz Éva is. A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház szakrendelést, szakambulanciát is működtet a Parkinson-kóros betegek gondozására dr. Miklós Egon osztályvezető főorvos irányításával.

A Parkinson-kór világnapja

Az Egészségügyi Világszervezet 1997-ben nyilvánította április 11-ét a Parkinson-kórban szenvedők világnapjává. A betegség névadója James Parkinson angol orvos és természettudós, aki ezen a napon született 1755-ben és 1817-ben elsőként írta le a betegség klinikai tünetegyüttesét.

A tudomány jelenlegi állása szerint, a betegség teljes gyógyítása még nem lehetséges, de megfelelő terápia alkalmazásával nagyon jól kezelhető, sőt bizonyos esetekben tünetmentessé tehető. A kezelés hatékonysága attól függ, hogy az első tünetek megjelenésétől a diagnózis felállításáig, milyen hosszú idő telik el, ugyanis ez az egyik fontos tényező, ami a leginkább befolyásolja a terápia eredményességét.

Napjainkban, az európai népességben 100 ezer főre vonatkoztatva 150-200 beteggel és évente 15-20 új beteggel számolhatunk. Előfordulása az életkorral nő. Maga a kór elsősorban mozgászavart okozó idegrendszeri megbetegedés, amely az idegsejtek folyamatos pusztulásával jár.

Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Parkinson-kórról szóló rövid lakossági tájékoztatója ITT tölthető le.