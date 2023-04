Az egyházkerület kormányzótestületének ülésén Steinbach József püspök beszélt a gyülekezettudatos egyház – egyháztudatos gyülekezet témájáról, az önfenntartásról, az intézmények missziós szerepéről, valamint a lelkipásztori képzés reformjáról. Ez az év a lelkipásztori hivatás éve lesz a reformátusoknál, a cél, hogy idén szakmai, tudományos alapossággal járják körül a szolgálat minden aspektusát. A püspök a Dunántúlt érintő témák között szólt a népszámlálásról, a jövedelemkiegészítés elosztásának változásáról, a rezsikompenzációról, a presbiterválasztás előkészítéséről, a püspöki vizitáció idei alakulásáról és az intézmények felelős gazdálkodásáról. Az idei év költségvetésével kapcsolatban elhangzott, hogy a működési támogatás 14,5 százalékkal nőtt, az emelést az egyházmegyéknél is érvényesítették.

Az egyházkerület 15 éves tehertől szabadult meg, idén minden hitelt kifizetett. A felelős gazdálkodásnak köszönhetően komoly megtakarítás is képződött, ami lehetőséget biztosít arra, hogy külső források híján is – hitelfelvétel nélkül – lehessen kezelni a megkezdett beruházások forráshiányát. A kiadások összeállításakor figyelembe vették az intézmények kéréseit, azokat beépítették a költségvetésbe. Steinbach József püspök a békéért való imádságra is buzdított. A jelenlévők figyelmébe ajánlotta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Békeének-lánc elnevezésű kezdeményezését, miszerint a virágvasárnapi istentiszteleteken a békéért Istenhez fohászkodó énekek hangozzanak el a gyülekezetekben, ezzel kérve a történelem Urát, hogy kegyelmes szeretetével vessen véget a szomszédságunkban dúló háborúnak.