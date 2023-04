1969 óta hagyományosan Sárvár ad otthont a diákírók, diákköltők találkozójaként is ismert Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázatnak, így történt ez idén is, amikor negyvenhatodik alkalommal rendezték meg a pályázat táborát. Idén a felhívásra 179 pályázó küldte el munkáit, közülük hívta meg a legjobb negyvenhármat a zsűri a sárvári irodalmi táborba, 37-en eleget is tudtak tenni a meghívásnak.

A tábort április 11-14. közöttre hirdették meg, a nagyjából két és fél napos műhelymunkának ezúttal is a Nádasdy-vár adott otthont. A folyamat során a zsűri tagjai kiértékelték a beküldött írásokat, megbeszélték a pályázókkal alkotásaik erényeit és hiányosságait. Az előzsűri és a zsűri tagjai dr. Bertha Zoltán, József Attila-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár; dr. Gere Zsolt, irodalomtörténész, egyetemi adjunktus; Jámborné Balog Tünde, József Attila-díjas prózaíró; Kemény István, József Attila-, Márai Sándor- és Babérkoszorú-díjas költő, prózaíró; Kontra Ferenc, József Attila- és Márai Sándor-díjas prózaíró, szerkesztő; Mezey Katalin, Kossuth-díjas költő, író, a zsűri elnöke; Papp Márió, költő, műfordító, szerkesztő és dr. Vörös István, József Attila-díjas költő, műfordító, egyetemi oktató voltak.

A Tinódi Gimnázium dísztermében, csütörtökön 17 órától megtartott táborzáró gálán valamennyi meghívott pályázó felolvasta művét, majd a zsűri által legjobb alkotásokat díjazták is. A táborba három vasi pályázó kapott meghívást, valamennyiük elismerést is érdemelt az ítészek szerint. Próza kategóriában Arany oklevelet szerzett Horváth Márk Sándor Szombathelyről, tanulmány kategóriában Ezüst oklevelet érdemelt ki Horváth Jázmin, Tokorcsról – ő nem tudott részt venni a díjátadón –, végül Sárvár város díjjal ismerte el a város szülötte, Grodvalt Zsuzsanna munkáját. A díjazottak szerény pénzjutalmat, illetve valamennyi meghívott elismerő oklevelet vagy emléklapot, valamint értékes könyvcsomagot vihetett haza magával – a felejthetetlen élményeken túl.

A 46. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat és Tábor díjazottjai:

VERS KATEGÓRIA

Arany oklevél

Maróti-Agóts Mátyás, Budapest

Ezüst oklevél

Zsigmond Soma, Budakalász

Varga Dániel, Pápa

Bronz oklevél

Csáki Botond Benjámin, Budakalász

Heilig Dóra, Fácánkert

Zemánn Éva, Szekszárd, Nyámánd puszta

Dicséret

Farkas Lilla, Abaújszántó

Kanyurszky Lili, Budakeszi

Pál Dávid, Koronka, Románia

Papp Miklós, Szabadka, Szerbia

Szegzárdy-Csengery Júlia, Budapest

Takács Boglárka (Fox), Budapest

Pályázók díja

Maróti-Agóts Mátyás, Budapest

Sárvár város díja

Grodvalt Zsuzsanna, Sárvár

PRÓZA KATEGÓRIA

Arany oklevél

Horváth Márk Sándor, Szombathely

Rubint Ágnes, Budapest

Ezüst oklevél

Harangozó Zsombor, Pomáz

Homoki Lili, Budapest

Bronz oklevél

Kranyik Dorina, Esztergom

Dicséret

Bolla Dorina Jada, Budapest

Keményffy Ábel, Budapest

Pályázók díja

Zsigmond Soma, Budakalász

TANULMÁNY KATEGÓRIA

Arany oklevél

Ari Roland, Szeged

Ezüst oklevél

Horváth Jázmin, Tokorcs

Bronz oklevél

Heilig Dóra, Fácánkert