– Nagyon jó forgalmat jegyezhettünk a tavaszi szünet minden napján, a húsvéti hosszú hétvége pedig kiemelkedőnek mondható – tájékoztatott Kántás Zoltán, a sárvári fürdő igazgatója. – A fürdőzés és a csúszdázás élményén kívül a családok sok animációs programon részt vehettek. A belföldi vendégek mellett sokan jöttek Csehországból és Ausztriából. Bükfürdőn is jelentős volt a csehországi turisták száma. – Ezen a hétvégén közel tizenkétezren látogattak el hozzánk – összegzett Cziráki László vezérigazgató.

– Érdekesség, hogy a város magánszálláshelyein is a cseh vendégek voltak többen. A kempingünkben is telt ház volt. Amennyiben a húsvéti hosszú hétvégéhez hasonló lesz a forgalom, akkor elégedettek lehetünk. Az egész éven át üzemelő Mesteri Termálfürdő vezetője, Patyi Gábor elmondta, a kedvezőtlen időjárás ellenére is jó volt a forgalmuk. Ahogy a legtöbb fürdő, ők is számoltak azzal, hogy nem feltétlenül lesz verőfényes napsütés. – A kempingben, illetve a szállóvendégeink többsége külföldi volt, de a fürdőt többségében a hazai turisták keresték fel – tette hozzá. Celldömölkön a Vulkán fürdő – alkalmazkodva a tavaszi szünethez – április 6–12. között megnyitotta a Gyermekvilágot, illetve a kültéri-beltéri termálvizes medence külső részét is. Ezzel öt medence és az anakondacsúszda is rendelkezésre állt.

Forrás: Unger Tamás

Április 13-tól május 1-jéig a fürdő visszaáll a téli nyitvatartási rendre – tette közzé közösségi oldalán Fehér László polgármester. – Elégedettek lehetünk a látogatottsággal, a hosszú hétvége első három napján teljes telt házunk volt – ezt már Vajda Krisztián, a körmendi fürdő illetékese mondta. – A magyarok és az ausztriai vendégek mellett nem volt elhanyagolható a csehországi turisták száma sem. Szombaton olyan cseh csoportot is köszöntöttünk, amely a fürdő miatt érkezett Körmendre.