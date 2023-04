Ahogy arról már beszámoltunk, az időjárás szombaton sem tartogat mást Vas vármegyében, mint esőt. Írtunk arról is, hogy a komoly mennyiségű csapadék miatt már péntek estére is megemelkedett a Rába, melyről olvasónk több felvételt is küldött. Nos, a helyzet szombaton reggelre sem mérséklődött, újabb felvételt kaptunk a folyóról Körmendnél.

Egy másik olvasónk Csákánydoroszlónál fotózta le a Pinkát, a képen pedig látszik, hogy szintén jelentősen emelkedett a szintje. A felvételt készítő olvasónk közel egy méteres emelkedést tippelt.