Milyen tejet ittunk 45 éve, és mennyit? - Vasi vállalat látta el a megyét változatos tejtermékekkel

45 évvel ezelőtt nem csak Magyarországon, de Vas megyében is alacsonyabb volt a tejfogyasztás, mint amit a megnövekedett tejtermelés lehetővé tette volna. A megyét a Vas megyei Tejipari Vállalat látta el tejtermékkel, amelyek széles választékban voltak kaphatóak. Nem csak a boltokban, de a strandokon is árulták, népszerűsítették a tejet. Erre volt hivatott a megyei kezdeményezésre indított iskolatej akció is. Közkedvelt volt a karamellás tej és a Vasi Sajtkrém, ám a tartós tejtől még ódzkodtak a vasiak.

A szombathelyi Söptei úti Tejüzem főbejárata 1997-ben Forrás: Fortepan

Mennyit fogyasztottunk belőle? 45 évvel ezelőtt Magyarországon és Vas megyében is alacsony volt a tejfogyasztás, holott mindezt - az abban az időben - megnövekedett tejtermelés lehetővé tette volna. Pedig nem lehetett azt mondani, hogy a szektor szakemberei nem tettek volna meg mindent a tejtermékek vásárlásának ösztönzésére. A hetvenes évek közepén nem volt hatástalan a nagyobb tejfogyasztás érdekében végzett felvilágosító munka, ám bőven volt eladatlan tejtermék Vas megyében. A tejet népszerűsítő reklámplakát

Forrás: Fortepan Míg 1972-ben-Vas megyében 172,8 liter volt az egy főre jutó tej és tejtermék fogyasztás, 1976-ban már 211,18 liter, 1977-ben pedig ennél is több. Ízesített tejkészítményekből jóval több, mint kétszerannyit vásárolt a lakosság 1976-ban, mint 1972-ben. Savanyított tejtermékekből is hasonlóan alakult a fogyasztás. Több sajtféle, túró és más tejtermék egészítette ki, vagy tette változatosabbá a lakosság, mindennapi táplálkozását. Tejfelvásárlás megyeszerte A megyét a Vas megyei Tejipari Vállalat látta el tejtermékkel. A vállalat vasi érdekeltségi körzetéből és 18 Győr-Sopron megyei községből vásárolta fel a tejet – napi szinten. A tejfelvásárlást alapos terv előzte meg. Míg 1976-ban 91,1 millió liter tej felvásárlását programozták be, 1977-ben már 93 millió liter volt az előirányzott mennyiség, s ezzel szemben 101,7 millió litert vásárolt fel a vállalat. Ez utóbbi mennyiségért 562 millió forintot fizettek ki a termelőknek. A kistermelők 3,8, az állami gazdaságok 11,6 a termelőszövetkezetek 18,5 százalékkal termeltek, illetve adtak el több tejet 1977-ben, mint az azt megelőző esztendőben. A vállalat naponta hat saját csarnokban és 204 tsz-átvevő helyen szerezte be a tejet. A boltok rekeszekben kapták a zacskós tejet

Forrás: Fortepan A felkínált nagyobb mennyiséget teljes egészében felvásárolta a tejipar, amelyet három vasi üzemében dolgoztak fel. A modern szombathelyi, Söptei út végén lévő üzemben készítették elő - zacskózták, csomagolták - a fogyasztói, az ízesített, a savanyított tejet és a vajat. A szombathelyi Tejüzem 1977 januárjában kezdte meg a működését. A nyitáskor 220, 1980-ban pedig már 250 dolgozó gondoskodott a megye tejtermékkel való ellátásáról. Sárváron az étkezési túró készült, míg Répcelakon, a - sajtgyártás közismert helyén - az ementáli, az ömlesztett tömb- és dobozolt sajtot állították elő. Itt sovány tejet és savót is porítottak; illetve a Phyllac nevű állati tápszert gyártották. Miből mennyi készült? A vasi vállalat kannás, zacskós és poharas tejből 1978-ban 16,6 millió litert forgalmazott. Ízesített tejkészítményekből - kakaóból, csokoládés tejből és tejeskávéból - 14 millió litert. Savanyított tejtermékeiből - tejföl, kefirt, joghurt – 2,5 millió litert adott el, míg habtejszínből 202 ezer literrel segítette a választék bővítését. Tejet népszerűsítő tejbár a 70-as évek közepén

Forrás: Fortepan Vajból 1927 tonnát, ementáli sajtból 2158, ömlesztett dobozsajtból 4335, míg ömlesztett tömbsajtból 188 tonnát gyártottak és juttattak a közellátásba. Étkezési túróból 3618 tonnát készítettek a Vas megyei és a fővárosi fogyasztók megelégedésére. A 101,7 millió liter tejnek a 17,4 százalékát fogyasztói tejként értékesítették, 22,2 százalékából túrót, 22,9 százalékából kemény sajtot gyártottak, míg 21,6 százaléka a tejporgyártásba jutott. Ez utóbbi egyben azt is jelentette, hogy az addiginál sokkal több tejet ihatott volna a lakosság anélkül, hogy a közvetlen fogyasztás hátrányosan befolyásolta volna az említett készítmények gyártásának mennyiségét, tömegét. Tejakció, iskolatej A tejet az iskolások körében is „reklámozták” az úgynevezett iskolatej akcióval. A lényege, hogy Szombathelyen, Sárváron és Kőszegen az alsó tagozatos általános iskolások térítésmentesen kapták a tejet tízóraira. Ennek költségét a megye vállalta magára. Az akcióval a gyermekek naponta hozzájuthattak a szervezetüknek oly fontos táplálékához, másrészt a napi tejfogyasztás rendszerességet jelentett a fontos élelmezési cikk megszerettetésében. Egy pohár tej, tiszta fej!

Forrás: Fortepan Árusítás nem csak boltban, de strandon is Érdekesség, hogy a vasi tejipari vállalat időszakosan a strandokon, a szombathelyi tófürdőben és a Termálfürdőben is helybeni árusítással igyekezett megkedveltetni a tejfogyasztást. A szombathelyi Forgó utcában lévő szakboltban pedig állandó termékbemutatóval egybekötött árusítás is volt. Itt bőséges volt a választék, joghurtból is: a meggyest, a málnást, az őszibarack ízűt és az ananászost fogyasztották szívesen a szombathelyiek. Tartós tej és a széles termékválaszték 45 éve még csak kevesen ismerték az ultrapasztőrözött tartós tejet, amit Budapestről hoztak Szombathelyre. A zacskós tejjel ellentétben ez 42 napig elállt, ám akkoriban még csak a kirándulók „kedvelt” itala volt. Mind a karamellás- és a kávés tejjel, mind a Vasi Sajtkrémmel és más új termékkel is az volt a cél, hogy új ízekkel szerettessék, kedveltessék meg a megye lakosaival a tej és a tejtermékek fogyasztását. Újdonság volt akkoriban a szendvics vajkrém, ami hosszú szavatossági idejű volt, jól lehetett kenni és olcsó is volt. A húsz dekás csomag ára 10 forintot tett ki. A híres nevezetes zacskós tej

Forrás: Fortepan A vasi tejipari vállalat alkonya 1980-ban már 130-féle terméket állítottak elő a vasi tejüzem dolgozói. Az élet egyik fontos műhelyévé tette a Söptei úti üzemet. A szombathelyi Tejüzem 1993-ban alakult át gazdasági társasággá. A sárvári üzem önállósult, a répcelaki sajtgyár pedig külön kft.-vé alakult át. A szombathelyi tejüzem innen kezdve városellátó üzemként működött, és évente továbbra is 140 ezer liter tejet vásárolt fel és dolgozott fel. A szombathelyi tejüzemben 1998 őszéig termeltek, majd végleg bezárták. A Söptei úti ingatlant sokáig megpróbálták értékesíteni, majd 2007-ben elkezdték az épület­együttes lebontását.

