A közelmúltban tették nyilvánossá azt a döntési listát, ami alapján támogatást kapnak a vidéki kisboltok a Magyar falu programból. A vasi megyeszékhely térségében a Szombathelyi COOP Zrt. a balogunyomi, a nárai, a nardai, a séi, a bucsui, a felsőcsatári és a vaskeresztesi üzletek működtetéséhez is 2,7-2,7 millió forinthoz jut.

Várhatóan a nyáron nyitnak Dozmaton egy új élelmiszerboltot, a tulajdonos a most megítélt központi forrás jóvoltából 250 ezer forintot fordíthat tisztítószerek vásárlására.

Forrás: Cseh Gábor

- Az élelmiszerüzleteknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük, a HACCP előírások betartására oda kell figyelni – mondta el Mák Dorottya, hozzátéve: nem hagyományos boltot szeretnének nyitni, ezért a kistermelők portékáinak is helyet adnak majd. - Ez a vásárlóknak is előnyös lehet, hiszen biztosak lehetnek abban, hogy megfelelő minőségű és magyar terméket vesznek. Mindezek mellett egy cukrászüzemet is kialakítunk – tudtuk meg Mák Dorottyától.

Az 1990-as évek eleje óta üzemeltet kisboltot Balogunyomban Palányi László. A szakmát Sorkikápolnán kezdte immár öt évtizede. A Magyar falu programban most 2,7 millió forinthoz jut vállalkozása.

- Jól jön ez az állami pluszforrás, amit a megnövekedett rezsire, bérekre fordítunk – közölte Palányi László. – Amennyire lehet előre tekintünk. Most látjuk, milyen jó döntés volt, hogy az üzletünk tetejére napelemrendszert telepítettünk. Korábban több pályázaton is sikerrel szerepeltünk, az elnyert összeget mindig fejlesztésre fordítottuk – hangsúlyozta Palányi László.

Fontos, hogy a közszolgáltatások a lehető legteljesebb körben helyben is elérhetőek legyenek – erről már dr. Hende Csaba, Szombathely térségének országgyűlési képviselője beszélt lapunknak. - A bölcsőde, az óvoda vagy az egészségügyi alapellátás mellett ugyanilyen fontos, hogy legyen napi bevásárlási lehetőség: egy liter tejért, egy kiló kenyérért vagy egy doboz gyufáért ne kelljen a közeli nagyobb településre utazni. A Magyar falu programban megítélt támogatások arra szolgálnak, hogy a vidéki kisboltokat ne zárják be tulajdonosaik, hanem továbbra is álljanak rendelkezésre és tartsanak nyitva – hangsúlyozta dr. Hende Csaba. Hozzátette: a szombathelyi választókerületben Dozmat mellett Horvátlövőn is új bolt épül ugyancsak kormányzati támogatás jóvoltából.