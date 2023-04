Reggel óta többször rövidebb ideig szállingózott már a hó Zircen, hol nagyobb pelyhekben, hol kisebbekben. Délután egykor is esik, de nem marad meg sehol, csak nedves tőle minden a szabadban. Négy fokot mutat a város főterén a hőmérsékletmérő kijelzője. Látványnak szép az áprilisi tél, a húsvétra készülődés miatt kicsit furcsa - írja a veol.hu. Videó is készült a manapság már talán nem is annyira szürreális jelenségről.