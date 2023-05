A sárvári csoport Schimmer Roberta vezetésével és rendezésében Valahol Európában című musicaljét Sárvár és Celldömölk után Vasváron is bemutatta a színházi bérletsorozat első előadásaként. A darab végén állva és vastapssal köszönte meg a közönség a tehetséges színjátszóknak a csaknem három órás produkciót.

- Nem először léptek fel a Művelődési Központ színháztermében. Néhány éve Molnár Ferenc Az Ibolya című vígjátékát adták itt elő, hasonló sikerrel - mondta el Schimmer Roberta művészeti vezető, rendező.

Hozzátette: a Dés László-Nemes István szerezte, két részes musicalnak, amely Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján készült, tavaly augusztusban volt a premierje a Nádasdy-várban. A világjárvány okozta kihagyás után ebben a produkcióban láthatta a közönség Sárváron is újra a színjátszókat. Ez volt egyébként a művészeti csoport első nagyszínpadi előadása is több mint két évtizeddel ezelőtt.

A színjátszók beleélése valóságossá változtatta a díszletek alkotta közeget a nézők számára a vasvári színpadon. Az alsó és felső tagozatosoktól a középiskolásokon át a felnőttekig mindenki hiteles volt a szerepében. A Ma'mint'Ti „műhely”, az alkotótársak érzőn és értőn nyúltak a darabhoz a játékban, az éneklésben, a koreográfiában, a díszletnél, a jelmeznél, a világosításnál és a hangtechnikában is. A rendező pedig kiváló érzékkel osztotta a szerepet színészeire, mindenki azonosult a feladatával, és jól tette a dolgát: énekelt, táncolt, játszott. Az egyéni teljesítmények és a csapatmunka egyaránt dicséretet érdemel. A könnyek egy-egy megrendítő jelenetnél valódiak voltak, nem csak a közönségnél, hanem a játszóknál is. A vastaps méltán járt Vasváron is a Ma'mint'Ti-nek.

A sok nagyszerű alakítás közül kiemelendő a Monostori Patrik alakította Hosszú és az Auer Nikolett által megformált Suhanc drámai közös játéka is. Az általuk eljátszott karakterekben a lélekmélységbe rejtett néma fájdalmak, traumák, veszteségek drámaiak. Ezeken azonban sokat old és enyhít a szerelem és a szeretet, a másokért érzett felelősség. Temesi Zsolt, Kálmán Gábor és Fehér Gellért is emlékezeteset alakít a színpadon, de folytathatnánk a többiekkel is. A főszerepeket játszók mellett minden színre lépő sokat tett hozzá alakításával, színpadi jelenlétével a darab sikeréhez.