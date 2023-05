A magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja, Petőfi Sándor rövid életét idézte fel Vass Péter, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársa, program szervezője, majd a szombathelyi Jézus Szíve Plébánia kórusának tolmácsolásában felcsendült a Távolról című megzenésített Petőfi-vers. Ezután vette kezdetét a verseny, a produkciókat háromfős szakmai zsűri értékelte: dr. Sámsonné Sándor Ágnes, a karitász szakmai igazgatója, Devecsery László író-költő és Farkas Csaba, a Művészeti Népfőiskola Őrvidék Ház Kft. ügyvezetője.

Vass Péter, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársa, program szervezője

Fotó: © Cseh Gábor

Mint idős nappali ellátó központ januártól nyitja meg kapuit a Szent Anna-ház a VAOSZ-udvarban, de közösségi térként addig is használná az épületet a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász. Innen az ötlet, hogy csatlakozva a Petőfi 200-évfordulóhoz, szavalóversenyt hirdettek - idézte fel az előzményeket Tuczainé Rágvári Marietta, a szervezet igazgatója. Hozzátette: célzottan a szépkorúakat szólították meg, hiszen nekik, értük működik majd a ház. Itt egész nap melegen, társaságban, jó programok között lehetnek az idősek, és közben az otthoni rezsijükön is spórolhatnak.

Tuczainé Régvári Marietta mesélt arról a kalandos útról is, amely során az épület ismét a karitász tulajdonába került. A nappali ellátó központ ötlete egyébként tavaly ősszel született meg, Székely János megyés püspök pedig rögtön az ügy mellé állt.

Vass Péter lapunknak beszélt arról is: az időskori demencia előszobája az elszigetelődés - ezt szeretnék megelőzni. Tervei szerint a programok mellett különböző egészségügyi szűréseket is szerveznek majd a Szent Anna-házba. A nagyméretű ebédlőasztalok mellett csocsóasztal, sakktábla és az intim beszélgetésekre lehetőséget adó kanapék is helyet kaptak az épületben.

A szavalóversenyre mindenki szabadon választott művel készülhetett. A zsűri az előadás módja, dinamikája, az érzelmi hatás alapján osztotta a pontokat. A legjobbak nyereményként a mariazelli zarándoklatra kaptak meghívást. Valójában azonban mindenki nyert: a délelőtt agapéval, szeretetvendégséggel zárult - a közösségépítés jegyében.