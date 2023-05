Tanulmányúton jártak az Oszkói Pincesoron a Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Karának másod-, és harmadéves hallgatói. Az egyetemisták a helyi gazdaságfejlesztés és a turisztikai desztinációk fejlesztése tantárgyak keretében Vasváron és Oszkóban tekintettek meg jógyakorlatokat a két településen. A hallgatók az egyetemen elméletben megtanultak gyakorlati megvalósítására láthattak sikeres vidékfejlesztési példákat, projekteket.

– Az elmúlt húsz év kisléptékű fejlesztéseinek eredményeit, a megvalósítás folyamatát és a különböző projektek egymásra épülését mutattam be a diákoknak előadásomban – mondta el Kovács István, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki néhány konkrét fejlesztéssel a helyszínen, a pincesor területén is megismertette az egyetemistákat. Az ügyvezető a terepszemle mellett személyes tapasztalatait ugyancsak megosztotta a hallgatókkal a hálózatépítés fontosságáról és beszélt egy-egy folyamat időbeli igényéről, a tervezés fontosságáról is.