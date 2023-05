A hétvégi rendezvény során a szülők megismerhették a szombathelyi bölcsődékben zajló munkát. A közös éneklést, a mondókák gyakorlását, a mozgásos játékokat, vagy éppen azokat a módszereket, amelyek segítik a kicsik relaxációját és az elcsendesedést. Az érdeklődők választ kaphattak olyan kérdésekre is, mint az alvási vagy étkezési problémák, de a dackorszak leküzdéséhez is kaphattak tanácsokat. Az esemény megnyitóján köszöntőt mondott dr. Horváth Attila alpolgármester is, aki hangsúlyozta, hogy a város kiemelten figyel azokra a kisgyermekekre, akik valamilyen lemaradásban vannak a társaiktól, kevesebbet mozognak, vagy a beszédkészségük nem megfelelő. Szombathely bölcsődéiben és óvodáiban ezek a gyermekek is megkapják azt a segítséget, amire éppen szükségük van.