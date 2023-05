Ezerféle népi jóslat van az időjárásra vonatkozóan, ebből merített Petőfi Sándor is a János vitézben: „Piros az ég alja: aligha szél nem lesz.” A jóslatot a költő be is igazolja: „Másnap, amint az ég alja jövendölte, / Csakugyan szél támadt, mégpedig nem gyönge.” Az esőt állítólag az állatok (és a bolondok) érzik meg legelőbb: a vakond sűrűn hantol, a fecskék alacsonyan szállnak, a tehenek hosszan bőgnek, a malacok vakaróznak, egymáshoz dörgölődnek, a denevér nekirepül a ház falának, a rigó elnémul, a kutya megugatja a verebet. Közeledik Orbán napja: ha hideg lesz és esik az eső, rossz termés várható és savanyú lesz a bor. De addig még van pár nap. Vidd már, Uram, az esőt! Az idei finom és tiszta borra, meg mindannyiunk örömére.