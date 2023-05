Több 800. Évfordulót magába foglal ez az időszak: a Regula (Rendi Szabályzat) megalkotását és a Grecciói karácsonyt, amikor Assisi Szent Ferenc Jézus születésének megünneplésére a világon először betlehemet épített (2023). A Stigmatizáció, azaz Ferenc testén megjelentek Krisztus sebhelyei (2024), a Teremtmények éneke (Naphimnusz) létrejötte (2025), valamint Ferenc tranzitusa, boldog halála (2026) jubileumát.

Tokár János emlékeztetett: Szombathelyen a Rend 1340 óta két kisebb megszakítással – a török és kommunista időt kivéve – folyamatosan jelen van. Jelenleg öten - három pap és két nem-pap testvér - képviselik a rendet Szombathelyen, a hitéleti programok mellett részt vesznek a hitoktatásban és az egyházmegye karitatív szolgálatában, a plébánián működő mintegy 17 csoport számára nyújtanak lelki programokat, felkarolják a szenvedélybetegségekkel küzdők foglakozásait, egyik társuk a zeneiskolában is tanít, a Ferences Esték c. sorozatban pedig a ferences lelkiségi értékek világát mutatják be neves meghívott vendégekkel.

Mindezek mellett – a jubileum alkalmából- Grecciói, karácsonyi témában szerveznek egy egyhetes hittantábort Káptalanfüreden, egy négynapos gyalogos zarándoklatot Szombathely – Sümeg között és egy kétnapos frauenkircheni buszos imádságos utat. - Ezek nem kifejezetten rendezvények, inkább a ránk figyelő és velünk közösséget vállaló emberek számára nyújthat lelki betekintést, hitbeli erősödést, kapcsolatot a ferences karizmába. Ezen túl, ha rendszeresen csendben összeszedjük magunkat, hogy az Evangéliumot egyedül és közösségben is olvasva imádkozzuk, ha hagyunk "haszontalan" időt arra, hogy Isten vagy a másik ember számára megszólíthatók legyünk, ha áldozunk a figyelmünkből arra, hogy valódi találkozásaink legyenek, lesz spirituális alapja életünknek - fogalmazott Tokár János.