A múlt évben Nárai két szakkörre nyújtott be pályázatot: gyöngyfűzésre és éremgyűjtésre. A két sikeres pályázatnak köszönhetően mindkét szakkör elindulhatott tavaly novemberben, öt-öt fő részvételével – tudtuk meg Szabó-Böröndy Andreától, a gyöngyfűző szakkör vezetőjétől, aki azt is elmondta: a lelkes gyöngyfűzők keze nyomán szebbnél-szebb népi ékszerek készültek, egyebek mellett gyöngy szövött karkötő, gyöngygomb, kalotaszegi hajcsat, Peyote-gyűrű és moldvai csángó tászli is. Az érmegyűjtők nagyítóval a kezükben vizsgálták a “kincseket” és gyűjtődobozukba helyezték azokat. A szakkörökön készült alkotások és az összegyűjtött régi érmék péntek óta a Nárai Művelődési Házban megtekinthetők.

Forrás: Szabó-Böröndy Andrea