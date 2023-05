A program több évtizedes hagyományra tekint vissza, de talán még soha nem volt olyan fontos, mint napjainkban. A Virtuális Erőmű Program részese a Vas vármegyei önkormányzat, közreműködésükkel olyan fejlesztéseket díjaztak, amelyek energetikai szempontból országos tekintetben is példaértékűek. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke elmondta: a fejlesztések a Területfejlesztési Operatív Programban valósultak meg, amelyek révén aztán a települési önkormányzatok jelentős rezsiköltségektől szabadultak meg.





-Mindig szem előtt tartottuk, hogy alternatív energiaforrásokat használjunk. Minden épületfelújítással kapcsolatos pályázatba igyekeztünk beépíteni a megújuló energiaforrásokat. Az elismerés bizonyítja, jó úton járunk. Szeretnének minél többet tenni a klíma érdekében - fogalmazott Horváth István, Csákánydoroszló polgármestere, aki konkrétan az iskola felújítása kapcsán vehette át az elismerést. A térség országgyűlési képviselője, V. Németh Zsolt is gratulált az elismeréshez. - Az Energiaügyi Minisztérium államtitkáraként külön is büszke vagyok arra, hogy Csákánydoroszló jó példával járt elöl az innováció és a hatékonyság terén középületei energiahatékonyságának növelésében. Az energiaárak közelmúltban való elszabadulása mindnyájunkat, háztartásainkat és felelősen gondolkodó önkormányzatainkat is a racionális, az energiahatékonyságot szolgáló döntések irányába terelte. A kihívás nem kicsi, hiszen fenntartható fordulatot csak úgy tudunk elérni, ha párhuzamosan törekszünk az előállítandó energiaérték mennyiségének kevesebb energiával történő előállítására, a kisebb ökológiai lábnyom megélésére, kevesebb új természeti erőforrás bevonására, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítására - fogalmazott, majd hozzátette: - A világban zajló gyors változásokra való reagálás terén a magyar kormány mellett önkormányzataink java is egy emberként áll szembe a kihívással, miként ezt az elmúlt években Csákánydoroszló is

bizonyította. A település polgármesterének, testületének és polgárainak gratulálok, hiszen ők már elkötelezetten a további energiahatékonyságot szolgáló projektjeiket tervezik, jelesül az egészségház és később az óvoda épületének energetikai korszerűsítését.





Észak-Vas vármegyében két település kapott elismerést. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: a háború és a szankciók okozta kihívások mindennél jobban rávilágítottak arra, hogy miért fontosak az energiahatékony fejlesztések. Gencsapáti és Répcelak ilyen téren elért eredményeit ismerték el. - Térségünk számára sokat jelentett, hogy a vármegyei önkormányzat koordinálásával számos olyan beruházás valósulhatott meg, amelyek hozzájárultak a rezsi csökkentéséhez és a fenntarthatósághoz. Gencsapáti és Répcelak esetében is ez az összefogásunk vezetett eredményre, bízunk abban, hogy a jövőben is ilyen módon építhetjük Észak-Vast - fűzte hozzá.

Egy évvel ezelőtt avatták fel Répcelakon a Hófehérke Minibölcsődét a már meglévő „nagy bölcsőde” udvarán. A Répcelaki önkormányzat a Vas Megyei Önkormányzati Hivatallal közös konzorciumban elnyert támogatásból építtette fel a 151 négyzetméteres, modern, akadálymentesített, megújuló energiaforrásokat alkalmazó intézményt. - Örömmel fogadtuk a díj elnyeréséről szóló értesítést, boldogan vettünk részt az átadón is – fogalmazott Szabó József, Répcelak polgármestere, aki azt is elmondta: az önkormányzat folyamatosan végez energetikai fejlesztéseket, jelenleg a művelődési ház korszerűsítése van soron.

- Ez a díj egyrészt elismerés az eddigi munkáért, másrészt annak a folyamatban lévő beruházásnak szól, amelynek köszönhetően közel nulla energiaigényű lesz az új bölcsődeépület. A melegvizet, a hűtést és a fűtést is hőszivattyú biztosítja majd, a szükséges elektromos áramot pedig napelem állítja elő - mondta el megkeresésünkre Bodorkós Ferenc, Gencsapáti polgármestere.