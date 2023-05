Kiálltak a szombathelyi közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagjai képviselőtársuk, Horváth Gábor mellett miután egy fenyegető üzenetet kapott az ugytudjuk.hu főszerkesztőjétől. Melega Miklós szerint az országban általánosságban is elmondható, de Szombathelyen is igaz: eldurvult a közbeszéd.

- Azt gondolom, a szombathelyi választópolgárok nem erre adtak felhatalmazást, hogy másokat minősítgessenek, emberi méltóságukban sértegessenek. Nem kívánok itt megidézni olyan jelzőket, amik bizonyos, például baloldali képviselők részéről elhangoztak a frakciónk egyes tagjai irányába – fejtette ki podcast adásunkban a képviselő, aki úgy látja, a politikusoknak van felelőssége ebben. Melega Miklós szerint a főszerkesztő kijelentése („Te ne szórakozz velem mert pokollá tudom tenni a ciklusból hátralévő idődet, több ugysem jut már a szombathelyi közéletben") vállalhatatlan. Kitért arra is: mindent elárul a baloldali újságíró ars poeticájáról, ha azt gondolja, hogy az a feladata, hogy pokollá tegye valakinek az életét.

A szombathelyi postákról

Horváth Gábor ötlete nyomán fogalmazódott meg a legutóbbi közgyűlésen a határozati javaslat: az önkormányzat képviseletében Nemény András polgármester levélben fordul a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatójához a szombathelyi posták hosszú távú működése, nyitvatartása érdekében. Melega Miklós egyrészt hangsúlyozta, ez egy közös városi ügy, amiben a közös kiállást támogatták, másrészt rámutatott arra: megváltoztak a szokások. - Magamon is észreveszem, hogy nagyon ritkán megyek már be csekket feladni. Míg tíz évvel ezelőtt még nyolc-tíz csekkel mentem be minden hónapban, most már alig van ilyen, hiszen az ember legtöbbször átutalással és netbankon keresztül intéz dolgokat – emelte ki, hozzátéve: tudomásul kell venni, hogy változik az élet és a Magyar Postának ehhez alkalmazkodnia kell. A képviselő szerint azonban arról sem szabad elfeledkezni, hogy az idősek számára továbbra is fontos, hogy elérhető legyen a postahivatal, ezért is támogatták a megfogalmazott határozati javaslatot.

Viperával támadtak az Éljen Szombathely Egyesület majálisán egy édesanyára

Szombathely az ország egyik legbiztonságosabb városa – utalt a rendőrség és a közterület-felügyelet éves beszámolóira Melega Miklós az ügy kapcsán. - Szeretnék ebben bízni, és remélem, hogy nem egy negatív irányú tendenciáról van szó, és ez is így marad – húzta alá a képviselő, aki azt a kérdést is feszegette: családapaként az is felmerült benne, mi lett volna ha az ő családja van ott. - Nagyon remélem, hogy nem ilyen tudattal kell ezentúl részt vennünk a városban megtartott különböző rendezvényeken. Még akkor is, ha itt nem városi, hanem egyesületi rendezvényről volt szó – tette hozzá a politikus.