Mentőexpedíciót is végre kell hajtaniuk az V. Robotépítő és Programozó verseny résztvevőinek május 25-én az Agora-Művelődési és Sportházban. Bárki bekukkanthat megnézni a robotokat 8 és 16 óra között.

A Műszaki és Természettudományi Kultúráért Egyesület által meghirdetett próbatételre előzetesen 25 csapat jelentkezett 34 versenyszámban. A legtöbben a „terepasztal junior” kategóriában indulnak, 12 csapat méri össze a robot építési és programozási tudását. A „terepasztal senior” versenyszámra 4 csapat adta be jelentkezését. A bajnokság másik versenyszáma a labirintuson való átjutás, illetve a labirintusban való mentőexpedíció megoldása. A labirintuson való átjutásra 13 csapat nevezett, míg a „labirintus mentőexpedíció” versenyre 5 csapat adta be nevezését. A csoportok létszáma 2-3 fő lehet, a versenyszámokra összesítve 61-en neveztek, őket 11 csapatvezető kíséri. Az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. idén is örömmel vesz részt a verseny szervezésében az egyesület partnereként. Szintén visszatérő támogató Szombathely MJV Önkormányzata és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. Új támogató partnerként csatlakozott az idei versenyhez az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma. A rendezvényen való részvétel ingyenes, bármely időpontban látogatható.