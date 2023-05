Akkor már gyűjtöttek számára – februárban fordult a család a nagy nyilvánossághoz segítségért –, hogy elvihessék dr. Igor Nazarovhoz, aki Barcelonában végez speciális műtétet, úgynevezett „szelektív és zárt miotenofasciotomíát”, ami nagyban javítani fogja Kornélia állapotát, eredményesebbé teszi rehabilitációját.

- Egyetlen poszttal indult minden, azonban mint a tóba dobott kő, ennek hullámai is messzire értek – írja most az anyuka a közösségi oldalon, megosztva azt is, hogy interjúk, cikkek, riportok és megkeresések követték egymást az elmúlt időszakban, sokan akartak segíteni – mi is –, hogy Kornélia számára összegyűljön a szükséges pénz.

És íme, sikerült: kevesebb, mint 3 hónap alatt összegyűlt az összeg, így június végén Kornélia Nazarov-műtétje megvalósulhat.

-Hálásak vagyunk minden segítségért, a sok biztató szóért, megosztásért, adományért, licitért – fogalmaz Pecsicsné Kiss Veronika. – Hisszük és látjuk, hogy a világban megvan a jóság, az emberekben a segítőszándék.