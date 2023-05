Azt gondolom, hogy a falunak, sőt a térségnek is jót tesz egy ilyen típusú esemény - mondja az oldtimer-rajongó főszervező, aki vállalja az előkészületi munka nagy részét. - Azért is szervezem a rendezvényt a határszélen, hogy a magyar kisebbség ápolhassa a határmenti kapcsolatait. Szlovéniából idén is sok résztvevőre számítok, jönnek Ausztriából, sőt, az idén már jelentkeztek Újvidékről is. Idővel Szlovákiát is szeretném bekapcsolni a programba - teszi hozzá István, aki maga is többszörös oldtimer tulajdonos. A Vidámparkba egy 42 éves, 1200-as fehér Ladával gurult be, ez az első Zsigulik egyike, minden eredeti rajta. Három Zastavája, egy Ford Fiestája és egy Audija is van, mind éltes korú - negyven év körüli - oldtimer.

- A Zsiguli egy Lenti melletti kis faluban élő idős nénié volt, a halála után onnan került hozzám. Bárhova elvisz, megbízhatóan tudja a 120 km/h-s sebességet, de egy ilyen autóban nem is a gyorsaság a fontos. Hanem a szépsége, az eredetisége, a hangja az, ami igazán nagy érték nekem és azt hiszem, minden oldtimeres így van a saját járművével.