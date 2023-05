- Húsz éve vártunk erre a fejlesztésre. Többször pályáztunk, most végre sikerült - mondta Kollárits Gábor polgármester, aki emlékeztetett: a forráshoz és a madárvártához vezető út korábban ki volt téve az időjárás viszontagságainak, és hol poros, hol sáros volt. A kormányzati támogatásnak köszönhetően most szilárd burkolatot kapott, ez az autós és a gyalogos közlekedést is nagyban megkönnyíti.

A Kormány Magyar falu programja révén számos lépést tehetett előre Tömörd: jutott támogatás a rendelőre, kisboltra, templomra, érkezett forrás út- és járdafelújításra. Mindezek bizonyítják, az ország vezetésének fontosak a kistelepülések. Bízunk abban, hogy mielőbb béke lesz, ami megteremti a további fejlődés alapját - fogalmazott Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.