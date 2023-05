Csütörtökön tartja májusi rendes ülését a szombathelyi közgyűlés, a kiküldött meghívó szerint 9. napirendi pontban dönthetnek a békepárti határozatról. A Fidesz-frakció tagjai - Illés Károly frakcióvezető, Lendvai Ferenc, dr. Takátsné dr. Tenki Mária, dr. Kecskés László, Ágh Ernő és Horváth Gábor - hétfőn délelőtt a Szentháromság szobornál tartottak sajtótájékoztatót a napirendi pont kapcsán.

Változtatás nélkül terjesszék a közgyűlés elé!

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke valamennyi polgármesternek megküldte a békepárti nyilatkozatot és határozati javaslatot, azt kérve mindenkitől: vigyék a testület elé és fogadják el. Illés Károly hangsúlyozta: - Mi azt szeretnénk kérni a városvezetéstől, hogy a Szita Károly által megküldött békepárti határozati javaslat kerüljön a szombathelyi közgyűlés elé. Nemény András polgármester szóbeli előterjesztést kíván majd tenni az ügyben, nem kell szóbeli előterjesztés, itt van, írottan megkapta az anyagot - mutatta Szita Károly levelét a frakcióvezető, majd azt fel is olvasta.

"Erősítsük meg mi is Magyarország békepárti álláspontját!"

A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke arról írt: "Európa és Magyarország is elszenvedi, hogy a szomszédunkban háború dúl. A helyzetet az elhibázott brüsszeli szankciók csak fokozzák. Ezt mi, önkormányzati vezetők munkánk során nap mint nap megtapasztaljuk. Mára már teljesen világossá vált, hogy erre a nehéz helyzetre a legjobb megoldás - erkölcsi és gazdasági értelemben is - csak a béke lehet. Településeink is csak akkor tudnak tovább fejlődni, ha végre béke lesz. Ezért azt javaslom, hogy mi, az önkormányzatok is csatlakozzunk ahhoz a békepárti határozathoz, amit az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) számon fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról. Erősítsük meg mi is Magyarország békepárti álláspontját! Mondjunk határozott nemet a háborúra, és szorgalmazzuk a mielőbbi békét, hiszen ez minden magyar település érdeke. Azért is fontos, hogy kiálljunk a béke mellett, mert ezzel jelezhetjük, hogy falvainkban, városainkban élő emberek legfőbb vágya, hogy biztonságban élhessenek, és a biztonságot csak a béke garantálhatja, semmi más" - olvasta fel Szita Károly gondolatait Illés Károly.

Ha egy betűt is változtatnak, már nem szavazzák meg

Lendvai Ferenc hozzátette: frakciójuk csak azt a határozati javaslatot, nyilatkozatot fogja megszavazni, amit Szita Károly küldött. - Semmilyen változtatáshoz nem járulunk hozzá, ha akár egy betűt is megváltoztatnak Szita Károly levelében, azt mi nem tudjuk támogatni - szögezte le a frakcióvezető-helyettes. - Ők nyilván ennél sokkal nagyobb változtatásokat kívánnak majd elfogadtatni. Mi csak az eredeti, levélben szereplő szöveget tudjuk támogatni - húzta alá Lendvai Ferenc.