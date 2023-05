Pékó Tamás, Rönök polgármestere kezdte a köszöntők sorát a beruházások és az új kisbusz átadási ünnepségén. - Tizenhat évet vártunk rá, de most itt vagyunk, és ünnepelhetünk. Hosszú út van mögöttünk, de végre eljutottunk idáig. A Magyar Falu Programból 2021-ben mintegy 21 forintot nyertünk önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, 2022-ben pedig 15 millió forintot kaptunk falugondnoki busz beszerzésére. A most felújított épületek a lakosság életminőségének javítását, az infrastruktúra fejlesztését és a szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását szolgálják.

Az elnyert pályázatokból a fűtéskorszerűsítést, az épületszigetelést, a tűzoltó garázs megépítését, valamint egy új falubusz beszerzését tudtuk megvalósítani. A pályázati támogatáson túl az épületek vonatkozásában a hivatal és a szertárépület befejezéséhez, az épület tetőcseréjéhez és a színezéshez plusz 9 millió forinttal járult hozzá önkormányzat. Az új falubuszhoz pedig 1,3 millió forintot tettünk hozzá - részletezte a polgármester, egyúttal megköszönte a támogatást V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek, aki szívén viseli a kistelepülések sorsát, így Rönökét is.

Fotó: Szendi Péter

Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke a Magyar Falu Program könnyen átlátható pályázati rendszerét méltatta, amely a felmerülő igényekhez igazodik. - Az év második felében várhatóan újra lesz kiírás - tette hozzá, majd arról is szólt, hogy a rönökiek által felajánlott kisbusznak nagy hasznát veszik Erdélyben, a Fehér megyei Felvincen, a gyerekektől az időskorúakig mindenki használja majd.

Balázs Zsolt, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség őrsparancsnoka így fogalmazott: Szent Flórián napja van, jeles nap, de számunka azért is fontos, mert mérföldkőhöz érkeztünk. -Az új garázs és a szertárépület új lehetőségeket nyitnak a tűzoltóegyesület életében, emellett azt is ki kell emelni: most már minden eszköz, szakfelszerelés rendelkezésre áll, hogy szükség esetén a rönöki tűzoltó egyesület segítséget nyújtson.

Vincze András az erdélyi Fehér megye alprefektusa megköszönte a közbenjárást Fodor Sándornak, Apátistvánfalva polgármesterének, Marton Ferenc Vármegyei alelnöknek és Pékó Tamás rönöki polgármesternek, hogy a buszt Felvinc település megkaphatta ajándékba. Zárásként az alprefektus egy képet adott át Pékó Tamásnak, amely Felvinc község központját ábrázolja.

Dr. Magyari Péter plébános áldotta meg a beruházásokat és a járműveket, és azok használóit.