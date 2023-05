- Az MDF alapító tagja, az egykori honvédelmi miniszter, Für Lajos nagy hatással volt rám, kitűnő szónokot tisztelhettünk benne – tette hozzá, majd arról beszélt: az egyik legintenzívebb időszak volt az életében, amikor a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkáraként dolgozott 2010-től. Vas vármegye 3-as számú választókerületének több települése is szerepelt a vetített diákon különféle ünnepi alkalmakkor, de a jelenlévők több országos esemény résztvevőjeként, szónokaként is láthatták a képviselőt a fotókon, aki immár negyedszázada szolgálja a körzetét, jelenleg nemcsak országgyűlési képviselőként, hanem 2022-től a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztosként és ettől az évtől az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkáraként is.