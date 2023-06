Székesfehérváron, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete adott helyet még március végén a végzős földmérő, földügyi és térinformatikai technikus diákok Országos Szakmai Tanulmányi Versenye döntőjének. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum és az uniGISopen Alapítvány szervezte a kétnapos döntőt, melyre 15 tanuló kvalifikálta magát a Kisalföldi ASzC Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Technikum Szakképző Iskola és Kollégium, a Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium, az AM KASZK Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium és Kollégium, valamint a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnázium és Kollégium diákjai közül.

Digitális térképszerkesztés, geodéziai számítások, elméleti feladatok, egy szóbeli tétel ismertetése is szerepeltek feladataik között. Az eredményhirdetésen az első három helyezettet – köztük Gláser Ferencet – nevezték meg. A díjazottak a helyszínen megkapták az okleveleket és a tárgynyereményeket, de a nekik járó kupákat nem. A HUNGEXPO-n április végén a XVI. Szakma Sztár Fesztiválon hirdették ki közülük győztesként a szombathelyi iskola diákját. Ferencnek, ahogy két társának sem kellett szakmai tantárgyakból vizsgázni, sőt, teljes mentességet ért el: csak a szakdolgozatot kellett elkészítenie és megvédenie. Mint megtudtuk, a mosonmagyaróvári születésű 20 éves fiatalember anno Győrben, egy szakmai vásáron ismerkedett meg a földméréssel. Azt mondja, az „elegáns”, nagy múltú és a jelenben is keresett szakmára az építkezéseknél, a földhivatalban, a telkek kimérésénél, épületek felmérésénél is igényt tartanak. Szeptembertől Székesfehérváron tervezi a továbbtanulást, reméli, hogy felveszik az egyetemre.

Amint a szakmavilag.hu oldalon olvasható: „A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus a munkáját, egy szervezet, vagy vállalkozás munkatársaként, szakmai irányítás mellett végzi. A geomatikus, a Land Manager szolgáltatás típusú tevékenysége során digitális, geodéziai jellegű terepi és webes adatgyűjtést végez. A gyűjtött földmérési, ingatlan-nyilvántartási, térinformatikai adatokat, informatikai eszközökkel az irodában feldolgozza: digitális térképeket szerkeszt, a terepi, jogi, műszaki változásokat a térképek tartalmában érvényesíti. Az ingatlan-nyilvántartási hatóságoknál a földügy informatikai rendszert használja, adatfeldolgozást és adatszolgáltatást végez. A nemzetgazdaság különböző területein beruházásokkal kapcsolatos felmérési, kitűzési és mozgásvizsgálati méréseket végez. Részt vesz a térinformatikai adatbázisok létrehozásában, kezelésében. Technikusként, alkalmazottként munkát vállal, vagy a geodézia műszaki gyakorlat területén önállóan vállalkozik. A geodéziai, geoinformatikai tevékenységét a szakmai jogszabályok, utasítások előírásainak, a földmérés etikai normáinak betartásával, a természeti és épített környezet megóvásával végzi.