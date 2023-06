A Hungarikum Bizottság által meghirdetett országos vetélkedőn az általános iskolások között első helyet szerzett a Kurucok gyöngyei elnevezésű csapat, amelynek tagjai - Barbalics Léna, Kovács Ronald, Schmolczer Balázs és Schmolzer Barnabás - mindannyian a Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola tanulói. A diákokat Zrinszki János készítette fel a versenyre.

Forrás: VN

Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság évente pályázatot ír ki a nemzeti értékek megismertetése és népszerűsítése érdekében vetélkedők szervezésére a magyarországi vármegyék és a külhoni nemzetrész értéktárak számára. Ennek a többkörös, Kárpát-medencei szintű vetélkedőnek a döntőjére került sor a Balatongyöröki Ifjúsági Táborban a Hungarikum Főosztály szervezésében. A megmérettetésen 16 általános iskolás és 11 középiskolás csapat vett részt. A verseny középpontjában a Hungarikumok Gyűjteményében és a Magyar Értéktárban szereplő nemzeti értékek megismerése állt. A diákok összetett elméleti és ügyességi feladatok megoldásában vetélkedtek az egésznapos eseményen. -Nem verseny, hanem kaland – mutatott rá megnyitó beszédében Andréka Tamás, az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára. Az államtitkár megköszönte, hogy a jelenlévő diákok „munkatársakként” segítik az értékmegőrző munkát. -A vetélkedő után is őrizzétek meg nyitottságotokat, lelkesedéseteket- tette hozzá.

A vetélkedő egyszerre két helyszínen zajlott, a délelőtt folyamán az általános iskolások elméleti tudását mérték össze tantermi keretek között (totókitöltés, szöveg-kiegészítő feladatok, képfelismerés, kreatív játékok). Mindeközben a középiskolások külső helyszínen játékos, gyakorlati feladatokat tartalmazó vetélkedőn vettek részt. Kipróbálhatták képességeiket íjászatban, vagy éppen találkozhattak a Teqball mint labdajáték kihívásaival is. A diákok megismerkedhettek a kalocsai hímzéssel és a pingálással, a höveji csipke készítésével vagy a busómaszk-faragással. Lehetőség nyílt a kürtőskalács-készítés elsajátítására, emellett hungarikum kóstoló is szerepelt a versenyfeladatok között, ahol pozsonyi kiflit, PICK téliszalámit, akácmézet kóstolhattak a versenyzők, mindezek mellett a kilenc magyar kutyafajta egyes példányaival is találkozhattak.

Az általános iskolások közül az első helyen a Vas vármegyei "Kurucok gyöngyei", a második helyen a délvidéki „Tiszamenti lányok” , a harmadik helyen pedig a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kungariKUNOK” nevű csapat végzett A középiskolások között az első helyen a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei „TELEKI” csapat végzett, második lett Hajdú-Bihar vármegyei „Magyar Árgus” formáció, a harmadik helyet pedig a Komárom-Esztergom vármegyei „Örök Értékőrzők” csapata szerezte meg.­

Az eseményt végén V. Németh Zsolt, magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos elmondta: a hungarikumok a magyarság legszebb arcát mutatják meg. A hagyomány csak élő lehet, és csak akkor működik igazán jól mindez, ha „frissen” tartjuk.