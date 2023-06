Ismét kétnapos programmal várta a közönséget a Dömölki Napok a KMKK szervezésében; volt főzőverseny, sok koncert. Az evangélikus templomban ezúttal Dolhai Attila és Dolhai Luca énekelt. Közben városnéző vonatozásra is be lehetett nevezni, az idő is kedvezett.