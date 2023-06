Szentgotthárd Egészségügyért és Szociális Ellátásért díjjal ismerték el Korpicsné Bartakovics Anita munkáját is, aki 1988-ban érettségizett az Entzbruder Dezső Egészségügyi Szakközépiskolában, ahol később fogorvosi asszisztens képesítést is szerzett. 2005-ben a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus képesítést kapott. Elméleti tudását a gyakorlatban is kamatoztatta az alapellátásban, illetve a járóbeteg szakellátásban.

1988 júliusától a szakorvosi rendelés és gondozás szakfeladaton asszisztensként tevékenykedett a Szakorvosi Rendelőben, majd 1993 januárjától fogorvosi asszisztensként dolgozott. 2001 februárjától mind a mai napig a Rendelőintézet laboratóriumi asszisztenseként erősíti az intézmény kollektíváját. A laboratóriumi diagnosztika oszlopos tagjaként, a labor-csapat „korelnökeként” látja el munkáját, amelyet magas szinten művel. Higgadtsága és diplomáciai érzéke segíti a nehezebb helyzetek megoldásában is. Munkatársai és a betegek is szívesen fordulnak hozzá.