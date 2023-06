Mennyire jártak élen a szombathelyiek az országos kezdeményezésben, a polgári körök megalakításában? - ezt is megtudtuk Horváth Csabától a legújabb Közéleti kibeszélőben. 2002. április 14-én, az akkor még kétfordulós országgyűlési választás első voksolása után Budapesten rendezett nagygyűlést a Fidesz – elevenítette fel az akkor történteket az elnök.

Orbán Viktor felhívására azonnal cselekedtek

Az eseményről hazafelé tartó szombathelyiekben már ekkor megfogalmazódott: alakítsanak klubot, aminek első összejövetelét a választás második fordulója után tartsák. Így, amikor Orbán Viktor miniszterelnök a 2002. májusi nagygyűlésen megfogalmazta felhívását, alakítsanak polgári köröket, a klubtalálkozón résztvevők - mintegy tucatnyian - rögtön létre is hozták a sajátjukat. Szombathelyen akkor több ilyen szervezet is formálódott. Később Pap Hunor kezdeményezésére, Horváth Józsefné, Olgi néni felajánlásának köszönhetően 2002 decemberében megalakult a Polgári Egyesület Szombathelyért. A szervezet első elnöke Pap Hunor volt, majd három év után a stafétabotot tőle Horváth Csaba vette át, 17 éve ő vezeti az egyesületet.

Száz vendég, százötven rendezvény

Színészek, tudósok, politikusok, közéleti szereplők is vendégeskedtek a polgári egyesület mintegy 150 rendezvényén – erre is kitért Horváth Csaba. Az emlékezetes események között szólt a 2006. október 23-ai budapesti történésekről, hiszen csoportjuk is részt vett a Fidesz akkori nagygyűlésén: hogyan értesültek arról, tőlük nem messze a rendőrök füstgránátot vetettek be és gumilövedéket használtak a békés emlékezőkkel szemben. Hogyan hagyták el a helyszínt és a forradalom 50. évfordulóján mennyire volt szívbemarkoló a tudat: ismét vér folyik a pesti utcán…